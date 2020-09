Plaatselijke Rode Kruis afdeling organiseert in oktober een gratis opleiding tot Eerste Hulp-Helper Jurgen Geyselings

01 september 2020

10u18 0 Herenthout Vanaf 3 oktober kan men bij de Herenthoutse afdeling van het Rode Kruis deelnemen aan de opleiding Eerste Hulp-Helper. Gedurende deze cursus doen de deelnemers levensnoodzakelijke kennis en ervaringen op.

De Herenthoutse afdeling van het Rode Kruis organiseert vanaf volgende maand een cursus Eerste Hulp-Helper. “In deze uitgebreide cursus leer je de basis van de Eerste Hulp Bij Ongevallen”, weet Marc Lauwen, woordvoerder bij Rode Kruis-Vlaanderen. “Je doet levensnoodzakelijke kennis en ervaring op die je ongetwijfeld nog nodig zal hebben. Enkele onderwerpen die aan bod zullen komen zijn reanimeren en defibrilleren, wondzorg, levensbedreigende situaties, breuken, beroerte, hartinfarct, enzovoort. Onze bekwame en enthousiaste lesgever Marcel begeleid je professioneel doorheen de cursus. We werken eveneens met simulaties, uitgevoerd door opgeleide simulanten die je kennis op de proef stellen in levensechte situaties”.

Iedere zaterdag

De cursus Eerste Hulp-Helper is dankzij de vrijwilligers van Rode Kruis-Herenthout volledig gratis en gaat van start op zaterdag 3 oktober. De lessenreeks, die iedere zaterdag plaatsvindt tot en met 14 november vindt plaats in het afdelingslokaal van het Rode Kruis van Herenthout aan de Bouwelsesteenweg 16. Tussen 9 uur en 13 uur met tussendoor een pauze van ongeveer een kwartier zullen de cursisten de knepen van het vak aangeleerd krijgen.

Op 14 november krijgen de deelnemers de mogelijkheid om een examen af te leggen. Geslaagden ontvangen een attest dat vijf jaar geldig blijft. De cursus Eerste Hulp-Helper is toegankelijk voor iedereen vanaf 16 jaar en er is geen voorkennis vereist om deel te nemen. Inschrijven voor de opleiding kan via vorming@herenthout.rodekruis.be