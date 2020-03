Peer Stoet trekt voor 128ste jaar door straten van Herenthout: “Deze keer gelukkig niet weggewaaid” Jef Van Nooten

01 maart 2020

15u13 5 Herenthout Een zucht van opluchting ging zondagvoormiddag door Herenthout toen er definitief groen licht kwam om de stoet te laten doorgaan. Vorig weekend werd de oudste carnavalsoptocht van het land nog afgelast vanwege het stormweer. Dit keer konden de 950 stoeters en duizenden bezoekers wel uit hun dak gaan.

Voor het 128ste jaar op rij trok zondag een carnavalsoptocht door de straten van Herenthout. Vorige week moest de stoet nog afgelast worden door de storm. Maar gelukkig staat er traditioneel twee weekends na elkaar een stoet gepland.

De weervoorspellingen waren dit keer beter dan vorige week. Toch waren de organisatoren er nog niet helemaal gerust op. “Voorlopig ziet het er naar uit dat de stoet kan doorgaan”, klonk het zaterdag bij Gunter Nevelsteen, voorzitter van Peer Stoet vzw. “Maar de definitieve beslissing valt pas zondag om 11.30 uur. Want ook vorig weekend is pas op zondag beslist om de stoet te schrappen.”

Maar dit keer dus geen afgelasting. Om 13.30 uur trok de stoet zich op gang. “De opluchting is groot. Niet alleen voor mij als voorzitter, maar vooral voor de 950 stoeters die meedoen”, zegt Gunter Nevelsteen. “Zij hebben er maanden naar uit gekeken. Dan is het niet fijn wanneer je alles ziet wegwaaien zoals vorige week.”

Inspiratie

Dat de stoet vorige week geannuleerd moest worden, maakt de sfeer voor deze optocht des te uitbundiger. De stoeters schotelden de bezoekers een gevarieerd aanbod aan thema’s voor. Zo reed er een ‘pizzarestaurant’ mee in de stoet, en waren er tuinmannen die een act opvoerden. De Chiro bracht de ruimte naar het centrum van Herenthout. “Een heel gevarieerd aanbod, zoal ieder jaar. Iedereen zoekt zijn inspiratie ergens anders, met deze uiteenlopende thema’s tot gevolg”, aldus nog Gunter Nevelsteen.

Twee weekends

Nu de carnavalsperiode zo goed als achter de rug is, kunnen de carnavalsgroepen stilaan beginnen uitkijken naar de 129ste editie van volgend jaar. Een jaar waarin er hopelijk nog eens twee weekends op rij een stoet kan uitrijden. “Laat ons hopen, want het was nu tweede jaar op rij dat één van beide stoeten moest afgelast worden door de harde wind. Voordien was het 51 jaar geleden dat een stoet niet kon doorgaan door de wind”, besluit Gunter Nevelsteen.

“En zo’n vijftien jaar geleden was de regen ook een keer spelbreker op de tweede zondag. De stoet is toen niet officieel afgelast. De groepen mochten zelf kiezen wie wel en niet meedeed. Maar omdat het zo hard regende, waren er amper stoeters die de optocht hebben gedaan. Het was toen echt wel aan het gieten, want door een beetje regen laat een stoeter zich niet tegenhouden.”