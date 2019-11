Peer Stoet trapt naar aloude traditie het nieuwe carnavalsjaar op gang op elf november Jurgen Geyselings

11 november 2019

15u10 0 Herenthout Naar aloude traditie wordt op 11 november het carnavalseizoen op gang getrapt. Zo ook in Herenthout, waar ze in het voorjaar telkens weer uitpakken met de oudste carnavalstoet van het land. Vandaag kwamen om elf minuten na elf uur de Herenthoutse prinsen, keizers, narren en bestuursleden samen in café Molenhuis om bij een lekkere frisse pint het nieuwe seizoen af te trappen.

Het was alweer een drukke bedoening rond het middaguur in café Molenhuis in het stoetersdorp. Meer dan dertig ex-prinsen, een tiental keizers en een bende oud-narren kwamen er samen om samen officieel het nieuwe carnavalsseizoen aan te vatten. Prins Wim van de gilde van Peer Stoet nam in het achterliggende zaaltje van het café het woord op zich. “We vieren vandaag het vijftigjarig prinsschap van Keizer Gust de eerste”, vertelde hij. “Onlangs werd Prins Nico aangesteld als onze nieuwe voorzitter. Hij neemt de taak over van Keizer Stan de tweede die twaalf jaar het beste van zichzelf gaf als voorzitter. We laten dit niet zomaar passeren en benoemen hier vandaag Keizer Stan als erevoorzitter van onze vereniging.”

Magazijnbrand

In de zaal werd op verschillende plaatsen de carnavalstoet van 1995 in de kijker gezet met oude foto’s en krantenartikels van destijds. “Het was het jaar dat Prins Bart regeerde over het stoetersdorp”, weet Prins Wim 1. “1995 is een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Prins Bart kwam in dat jaar als brandweerman naar buiten om het stoetmagazijn dat in lichterlaaie stond samen met de collega-brandweerlieden te blussen. Bart is hier jammer genoeg niet zelf aanwezig vandaag.” Prins Bart zelf besloot om zich na vijfentwintig jaar ‘prins-zijn’ niet te laten kronen als Keizer Bart, omwille van zijn beperkte bijdrage de laatse jaren in het Herenthoutse stoetgebeuren. Een eerder uitzonderlijke gebeurtenis in het stoetersdorp.

Driewerf Alaaf

Schepen van cultuur Machteld Ledegen blikte in haar toespraak terug op de moeilijke geschiedenis die de carnavalstoet meemaakte in het verleden, gevolgd door een woord van sympathie en verwondering voor de doorzettingskracht van de vereniging. “Als we zien waar de stoet in Herenthout op dit moment staat, kunnen we niet anders dan fier zijn op Peer Stoet”. Tot slot werd er door alle aanwezigen bij het carnavalsfeest geklonken op het komende stoetjaar met een bijhorende driewerf. Alaaf, alaaf, alaaf...