Peer Stoet moet zich gewonnen geven tegen corona:

“Onze carnavalsoptocht gaat niet door in 2021, maar we werken wel aan enkele alternatieven” Jurgen Geyselings

09 oktober 2020

22u17 9 Herenthout Vrijdagavond werden de Herenthoutse stoetgroepen ingelicht over het feit dat de carnavalsstoet van Peer Stoet in 2021 niet zal plaatsvinden omwille van de coronamaatregelen.

Net zoals in andere steden en dorpen zal ook de Herenthoutse carnavalsstoet van volgend jaar niet kunnen plaatsvinden. “We hebben alles geannuleerd”, vertelt voorzitter van Peer Stoet Gunter Nevelsteen. “Omwille van alle onduidelijkheid omtrent de toekomst met corona in het achterhoofd hebben we beslist om zowel de twee optochten op zondag, het Verkleed Bal op maandag en het kindercarnaval op dinsdag niet te laten doorgaan.”

Zoektocht

Het bestuur van Peer Stoet werkt volop aan enkele mogelijke alternatieven gedurende de periode dat normaal gezien de carnavalsstoet door de straten trekt. “We zetten onze zinnen op de organisatie van een zoektocht op zondag langsheen het traject van de stoet”, weet de voorzitter. “We hopen op dinsdag een kinderzoektocht te kunnen laten plaatsvinden.”

Carnaval in eigen bubbel

Tot slot denkt men erover na om carnavalisten in hun eigen bubbel te laten genieten van de carnavalsfeer door enkele dj-sets van Herenthoutse dj’s live te streamen via het internet op zondagavond. “Op deze manier kan iedereen toch nog genieten van de carnavalsmuziek die normaal gezien doorheen het ganse dorp klinkt tijdens de stoetperiode. Alles zal coronaproof en volgens de dan geldende regels verlopen, zodat we ons steentje kunnen bijdragen aan de bestrijding van het virus.”