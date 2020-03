Overvaller frituur op de loop voor roepende uitbaatster: “We vermoeden dat het om iemand ging die plots wat geld nodig had” Toon Verheijen

08 maart 2020

14u20 0 Herenthout Een voorlopig onbekende man pleegde zaterdagavond omstreeks 21.30 uur een overval op frituur De Nief Met in de Vonckstraat. De man toonde een wapen en bedreigde de uitbaatster, maar moest gaan lopen toen de uitbaatster hard begon te roepen. “We vermoeden dat het om een impulsieve daad ging van een man die geld nodig had om ‘iets’ te betalen”, zegt burgemeester Stijn Raeymaekers (Eenheid).

Het centrum van Herenthout stond zaterdagavond toch eventjes in rep en roer toen omstreeks 21.30 uur het buurtinformatienetwerk werd opgestart. Een onbekende man had net voordien een overval proberen te plegen op frituur De Nief Met in de Vonckstraat, niet ver van de Markt. Er was een vage beschrijving van de man en de politie kwam meteen ter plaatse, maar de dader is weten te ontkomen. “We vinden het zelf een vreemde plaats en een vreemd tijdstip omdat er rond dat uur toch best nog wat passage en drukte is in het centrum”, zegt burgemeester Stijn Raeymaekers (Eenheid). “Gelukkig is de dame in kwestie van de frituur beginnen roepen en is de dader gaan lopen. Maar het zal sowieso wel een impact hebben op haar. Het zorgt toch voor een angstgevoel.”

Arrestatie

De politie hield in de loop van zaterdagavond nog wel een verdachte tegen, maar die bleek uiteindelijk niets met de feiten te maken te hebben en werd ook meteen weer vrijgelaten. “Het lijkt ons niet meteen georganiseerde criminaliteit, maar eerder de daad van iemand die nogal impulsief heeft gehandeld al maakt het dat niet minder ernstig natuurlijk”, aldus de burgervader. “Mijn idee is dat het iemand is die plots geld nodig had om ‘iets' (drugs) te bekostigen, want we mogen voor dat probleem ook niet blind zijn. Ook in Herenthout ja. Een paar maanden geleden ben ik zelf nog getuige geweest van dealen op straat. Dat is een fenomeen dat ook in ons dorp opduikt. Vroeger reed iedereen naar Antwerpen om zich te bevoorraden, maar tegenwoordig komen de dealers ook naar hier.”

De uitbaatster van de frituur zelf konden we voorlopig niet spreken.