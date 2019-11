Oude schoolbanken en stoelen van gemeenteschool krijgen tweede leven in Roemenië Jurgen Geyselings

06 november 2019

17u01 1

De leerlingen van Gemeenteschool Klim-Op in Herenthout mochten bij het begin van dit schooljaar plaatsnemen op nieuwe stoelen en aan nieuwe tafels. Bij het zoeken naar een nieuwe bestemming voor het oude meubilair kwam het gemeentebestuur in contact met vzw Hodora uit Nijlen, een vereniging die zich inzet voor het welzijn in het Roemeense dorpje Hodora.

De Nijlense vereniging zet zich vooral in op structurele hulp en staat garant voor de opbouw van grote projecten in het dorpje. In het verleden bouwden ze onder meer een schoolgebouw, een bibliotheek, een feestzaaltje en een jeugdlokaal op in Hodora. De vrijwilligers van vzw Hodora zijn dan ook verheugd om de achtenveertig oude schoolbanken en twintig stoelen in ontvangst te mogen nemen van het Herenthoutse gemeentebestuur.