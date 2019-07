Organisatie Parkfeesten Herenthout stelt affiche voor:

“Viva de Romeo’s!” Jurgen Geyselings

11 juli 2019

11u46 0 Herenthout Binnen een maand is het weer zover, de Parkfeesten in het stoetersdorp. Het park achter de Herenthoutse kerk wordt op zondag 18 augustus omgetoverd tot één groots openluchtrestaurant en feestterein. De heren van Clamotte Rock, de jeugdraad en de gemeente Herenthout slaan alweer de handen in elkaar om er een onvergetelijke dag van te maken voor jong en oud.

Rondom het grote, groene terras dat zal verschijnen in het park achter de kerk in Herenthout nemen verschillende mobiele keukentjes hun plekje in. Tal van kleine, grootse koks zullen de bezoekers laten genieten van al het lekkers dat hun foodtruck in de aanbieding heeft. Voor de muzikale omlijsting van de Parkfeesten zocht de organisatie het bij enkele plaatselijke groepjes en een Nederlandse feestband. De klepper van de avond is een grote naam uit de Vlaamse muziekwereld, namelijk De Romeo’s.

Omstreeks 15 uur geeft covergroep Lisa and the Lizards de muzikale aftrap van de Parkfeesten. In hun kielzog zorgen de chansons van Moules Parquées ervoor dat het park al in de namiddag een gezellige boel zal wezen met tal van meezingers. Rond de klok van 19 uur serveert de organisatie de hoofdschotel van de dag, De Romeo’s zetten dan ongetwijfeld gans Herenthout op zijn kop. Afsluiten doen ze op 18 augustus achter de Herenthoutse kerk met Party Criminals, een gekke bende Nederlanders die Herenthout feestend de nacht instuurt.

De Herenthoutse Parkfeesten zijn zoals steeds volledig gratis. Op het grootste terras van het stoetersdorp is er de ganse dag animatie voorzien voor jong en oud. Het park opent om 14 uur zijn deuren voor het grote publiek en de laatste pintjes zullen over de toog gaan rond 23 uur.