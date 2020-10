Oppositiepartij GBL ontevreden over het feit dat communicatie over proefopstellingen in het centrum via pers of Facebook moest vernomen worden: ‘Dit is levensgevaarlijk voor de fietsers’ Jurgen Geyselings

03 oktober 2020

03 oktober 2020

12u21 Bij de Herenthoutse oppositiepartij GBL (Gemeentebelangen) reageerde men vol verslagenheid dat men het nieuws over de verlenging omtrent de proefopstellingen in de dorpsstraten via de pers en Facebook moest vernemen. Het lokale bestuur besliste om de tijdelijke enkelrichtingstraten, het geschrankt parkeren en het woonerf in het dorpscentrum voor onbepaalde tijd te laten zoals ze nu zijn.

“We waren als partij enorm verbaasd om dit nieuws te vernemen via de pers en Facebook”, vertelt GBL-voorzitter Gert Van Dyck. “Er werden in de gemeenteraad en mobiliteitsraad duidelijk afspraken gemaakt rond deze proefopstellingen. Deze beslissingen zonder overleg terugschroeven getuigt voor ons van geen enkel respect naar deze twee officiële organen toe.” Op de bevraging omtrent de huidige situatie in Herenthout kreeg het gemeentebestuur veel reacties binnen. “Dit is vooral een slag in het gezicht van de 230 betrokken gezinnen die de enquête ingevuld hebben.”

Levensgevaarlijk voor fietsers

De proefopstellingen met het geschrankt parkeren zijn levensgevaarlijk voor fietsers volgens GBL: “Het is onaanvaardbaar dat deze situatie voor onbepaalde tijd wordt verlengd.” Volgens Schepen van Mobiliteit is dit nodig om alle opmerkingen van de bevolking te kunnen bekijken en te kunnen beoordelen. “Op deze wijze hoeft het ganse centrum niet nu terug in de oorspronkelijke opstelling te komen, om dan alweer terug te veranderen. Dat is de reden van de verlenging met onbepaalde tijd”, klonk het bij de schepen.

Koning fiets bestaat duidelijk enkel in de verkiezingscampagne van CD&V. De realiteit? Dat is iets anders... Gert Van Dyck (GBL)

Gert Van Dyck betreurt dit ten stelligste: “Koning fiets bestaat duidelijk enkel in de verkiezingscampagne van CD&V”, stelt hij vast. “In de realiteit houdt de bevoegde schepen helemaal geen rekening met de fietsers. Dit is voor GBL onaanvaardbaar. Maandag op de gemeenteraad zullen we de situtatie nogmaals aankaarten.”