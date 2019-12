Oppositie en meerderheid in de clinch over belastingverhoging



Jurgen Geyselings

04 december 2019

16u08 5 Herenthout Op de Herenthoutse gemeenteraad van maandagavond kondigde het lokale bestuur tal van belastingverhogingen aan. Oppositiepartij GemeenteBelangen (GBL) reageert fors: “De meerderheid kiest net als de Vlaamse regering volop voor extra belastingen.” Burgemeester Stijn Raeymaekers spreekt dat tegen.

“Een jaar na de verkiezingen bekent de nieuwe rechtse meerderheid in Herenthout eindelijk kleur”, stond te lezen op de Facebookpagina van Gemeentebelangen daags na de bewuste gemeenteraad, die tot diep in de nacht geduurd had. “Net als de Vlaamse NVA-regering kiezen ze in Herenthout voluit voor extra belastingen.”

“Op de laatste gemeenteraad hebben we alleen maar kunnen vaststellen dat in Herenthout de belastingen structureel verhoogd worden”, weet GBL-raadslid Gert Van Dyck. “Vroeger betaalde men bijvoorbeeld voor het plaatsen van een container 25 euro per dag. In het nieuwe reglement vandaag komt dat op 62,5 euro per dag. Moeten we het geld gaan halen bij de hardwerkende burger die aan het verbouwen is?”

Rechts beleid

“Mensen die het vandaag moeilijk hebben worden nog dieper in de put geduwd”, stelt Van Dyck vast. “De belastingverhoging op het uitbreiden van eengezinswoningen is op zich een goede zaak maar waarom is er geen sociale correctie voorzien op bijvoorbeeld kangoeroewonen?”

Een leefbaar Herenthout heeft de middenstand nodig en net zij zijn hier de dupe Gert Van Dyck

Een leefbaar Herenthout heeft volgens GBL de middenstand hard nodig. “De retributie op dossiers ruimtelijke ordening voor handelsentiteiten is maar liefst verhoogd met een factor 5. Weer zijn de zelfstandigen de dupe. We pleiten om een langetermijnvisie te ontwikkelen in samenwerking met de GECORO-raad, over de partijgrenzen heen. Dat stond ook in ons programma.”

Jammer dat een gemeenteraadslid in de pers reageert terwijl hij tijdens de gemeenteraad niets gezegd heeft Burgemeester Stijn Raeymaekers

Burgemeester Stijn Raeymaekers (Eenheid) betreurt de reactie van GBL. “Jammer dat een gemeenteraadslid in de pers reageert terwijl hetzelfde raadslid tijdens de gemeenteraad niets heeft gezegd”, zegt hij. “De ganse GBL-fractie heeft overigens ook niet tegen de belastingreglementen gestemd, maar zich bij de stemming van enkele reglementen enkel onthouden. Maar belangrijker is nog dat als het raadslid zich correct had geïnformeerd en de bestaande reglementen nagekeken, zoals die ook van toepassing waren tijdens het beleid van zijn fractie, dan had men ondertussen geweten dat de belasting op bouwvergunningen op nieuwe meergezinswoningen niet van toepassing is op kangoeroewoningen en/of zorgwoningen. Een sociale correctie is dus niet aan de orde omdat de belasting op die woningen gewoon niet van toepassing is.”