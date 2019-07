Op zoek naar de schat in het Neteland Jurgen Geyselings

08 juli 2019

13u46 0 Herenthout Jaarlijks organiseert Vlieg, in samenwerking met cultuurhuizen "Schatten van Vlieg", een culturele schattentocht op verschillende locaties in Vlaanderen en dus ook in tal van Kempense gemeenten. Het label Vlieg maakt het cultuur- en vrijetijdsaanbod voor families met kinderen jonger dan twaalf jaar zichtbaar en herkenbaar via hun website www.uitmetvlieg.be

Vlieg heeft in heel Vlaanderen verschillende schatkisten verstopt. Je kan heel de zomervakantie mee zoeken naar ‘De schatkist van Vlieg’. In alle Neteland-gemeenten ligt er één verborgen. Haal een schatkaart en stempelkaart bij Loket Vrije Tijd of de bibliotheek en ga op zoek in Herenthout of breng een bezoekje aan Olen, Herentals, Vorselaar of Grobbendonk. Als je in drie gemeenten van Neteland een schatkist hebt gevonden en deze hebt laten afstempelen op je kaart kan je een verrassing ophalen in de bibliotheek. De Schattenzoektochten zijn een leuk uitje voor de hele familie in het Neteland.