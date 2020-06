Op voorhand inschrijven verplicht voor Speelpleinwerking deze zomer

Jurgen Geyselings

11 juni 2020

12u35 1 Herenthout De speelpleinwerking in Herenthout zal er deze zomer anders uitzien dan de voorbije jaren. Omwille van het coronavirus zijn er ook hier regels en maatregelen opgelegd voor de werking.

Er dienen bubbels van vijftig personen gevormd te worden en deze bubbels moeten een ganse week behouden blijven, hierdoor wordt vooraf inschrijven verplicht. Deze regels en maatregelen werden opgelegd voor de werking van de Speelpleinwerking, ook in Herenthout is dit het geval, inschrijven kan via i-School.

“Bij de speelpleinwerking werken we in leeftijdsgroepen die zijn opgedeeld per kleur met elk hun eigen mascotte”, klinkt het. “Voor de drie jongste groepen hebben we telkens twee bubbels voorzien, zodat we zeker genoeg plaatsen hebben voor alle kinderen. Er zal per kleur een inschrijvingsbalie zijn, lokalen voor hun rugzak, aparte sanitaire voorzieningen en een gescheiden speelzone. Het einde van de speelpleindag gebeurt in fases, zo verminderen we het aantal kinderen dat tegelijk naar huis gaat en de drukte die daarbij hoort. Aan ouders vragen we om te wachten in hun auto of in de voorziene zone voor voetgangers of fietsers.”

De speelpleinwerking aan Sportcomplex ‘t Kapelleke gaat elke weekdag door vanaf woensdag 1 juli tot en met woensdag 29 juli, uitgezonderd dinsdag 21 juli. Deelname aan de speelpleinwerking kost vijf euro per dag per kind. Kinderen vanaf het geboortejaar 2013 tot de leeftijd van 16 jaar zijn welkom bij de speelpleinwerking, ieder met zijn eigen talenten en beperkingen.