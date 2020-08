Op aanvraag van middenstandsvereniging vindt dit weekend ‘Herenthout Zomert’ plaats als alternatief voor de afgelaste braderij Jurgen Geyselings

19 augustus 2020

11u31 6 Herenthout Eind juli liet het lokale bestuur van Herenthout weten dat de jaarlijkse braderij, traditioneel ingepland in het tweede deel van augustus, geannuleerd werd omwille van de toen geldende corona-maatregelen. Nadat de plaatselijke middenstandsvereniging toelating vroeg om een alternatief te organiseren kregen ze hiervoor groen licht van het gemeentebestuur, met ‘Herenthout Zomert’ als resultaat.

Eind juli besliste het lokaal bestuur van Herenthout om de jaarlijkse braderij die normaal einde augustus doorgaat, te annuleren omwille van de geldende corona-maatregelen. De Herenthoutse middenstandsvereniging vroeg en kreeg daarna de toelating van het bestuur om een alternatief te organiseren. Tijdens ‘Herenthout Zomert’ kan je op vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 augustus telkens tussen 10 uur en 20 uur komen zomershoppen. De lokale handelaars zullen voor hun deur een kraampje opstellen zodat bezoekers toch nog op koopjesjacht kunnen gaan.

Uitbreiding woonerf

Het bestuur breidt voor ‘Herenthout Zomert’ tijdelijk het huidige woonerf uit met Zwanenberg, in het gedeelte tussen Molenstraat en Albertstraat, en aan de Jodenstraat, vanaf Markt tot Van Reynegomlaan. Op de parkeerplaatsen voor de winkels van de deelnemende handelaars zal een parkeerverbod gelden. Het centrum zal niet worden afgesloten, enkel het gedeelte van de Markt tussen Vonckstraat en Molenstraat blijft in het weekend op bepaalde tijdstippen afgesloten volgens een eerdere beslissing van het college.

Mini-kermis

Naast het stoetstandbeeld aan de kerk en op de Markt zullen bovendien ook de Herenthoutse foorkramers hun kermisattracties kunnen opstellen. Je kan naar het lunapark of het ballenkraam op vrijdag van 16 uur tot 21.30 uur, op zaterdag en zondag van 13 uur tot 21.30 uur. Ook de verschillende café’s in het centrum kregen reeds een ganse zomer extra terrasruimte omwillle van de coronatoestanden. Door de winkelkraampjes, de extra grote terrassen en de mini-kermis lijkt het toch nog een beetje braderij in het centrum van Herenthout het komende weekend.

Het bestuur vraagt aan alle bezoekers om bij elke handelaar de geldende maatregelen strikt te volgen. Was of ontsmet je handen, houd voldoende afstand, draag je mondmasker en kom op een later moment terug als het ergens te druk is.