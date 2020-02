Ook oudste stoet van België afgelast door storm Jurgen Geyselings

23 februari 2020

11u04 14 Herenthout De carnavalsstoet in Herenthout rijdt niet uit vanwege storm Ellen. Het is de tweede keer in twee jaar tijd dat de stoet afgelast wordt. Als alternatief krijgen de stoeters de kans om zondagnamiddag in GOC Ter Voncke hun act op te voeren.

Exact 350 dagen geleden kon in Herenthout voor voor het eerst in zo’n vijftig jaar de stoet niet doorgaan. Peer Stoet heeft ieder jaar twee optochten, op de eerste en de tweede zondag van de krokusvakantie. Vorig jaar was het de tweede stoetzondag die in het water viel, ditmaal zal de eerste zondag niet doorgaan.

Twee keer op twee jaar tijd de carnavalsstoet niet kunnen laten uitrijden, dat doet pijn Burgemeester Stijn Raeymaekers

“Na overleg met de hulpdiensten en de organisatie is op advies van de brandweer beslist om de stoet van af te gelasten”, zegt een aangeslagen burgemeester Stijn Raeymaekers. “Voor de tweede keer in amper twee jaar tijd de stoet niet kunnen laten uitrijden, dat doet me als burgemeester echt veel pijn. Maar de veiligheid van de carnavalisten en de toeschouwers komt op de eerste plaats.”

Alternatief GOC Ter Voncke

Carnavalsvereniging Peer Stoet organiseert voor alle stoeters en toeschouwers een alternatief in GOC Ter Voncke. “Vanaf twee uur deze namiddag (zondag, red.) in de grote zaal van GOC Ter Voncke om er samen een leuke stoetnamiddag van te maken”, aldus Toon Gijbels, bestuurslid bij Peer Stoet.

Voor Prins Wim, die samen met zijn stoetgroep al maanden naar deze dag toeleeft is het een zure appel om in te bijten. “Dit doet zeer, zeer veel zeer”, zegt hij met tranen in de ogen. “We keken hier al maanden naar uit. Als er één factor is die je niet in de hand hebt, dan is het wel het weer, dat is nogmaals gebleken! Het waren al fantastische momenten de vorige weken, nu met zijn allen duimen voor goed weer komende zondag. En vandaag? Niet te veel nadenken, een pintje drinken en feesten met de carnavalisten in GOC Ter Voncke.”

Tweede stoetzondag

Vanaf vandaag richt carnavalminnend Herenthout de pijlen op de tweede stoetzondag, volgende week op 1 maart. Hopelijk stopt voor de carnavalisten het stormseizoen dat al drie weekends over Vlaanderen trekt. Maandagavond viert Peer Stoet het grote Verkleed Bal in GOC Ter Voncke en de Herenthoutse cafés. Op dinsdagnamiddag kunnen de kleinsten terecht op het kindercarnavalbal in Zaal Lux en GOC Ter Voncke. Alaaf, alaaf, alaaf!