Ook kansarme kinderen verdienen fijn verjaardagsfeest: gemeente Herenthout en Feestvarken vzw zetten samenwerking voort Jurgen Geyselings

14 januari 2020

16u33 0 Herenthout Het gemeentebestuur van Herenthout zet de samenwerking met Feestvarken voort. Die vzw bezorgt kinderen die het thuis minder breed hebben toch een leuk verjaardagsfeestje, mét een traktatie in de klas.

In Herenthout krijgen ieder jaar 35 kinderen een pakket met een verjaardagscadeau, materiaal om een feestje te organiseren en een traktatie om uit te delen in de klas via Feestvarken vzw. De feestpakketten komen via Huis van het Kind bij de juiste gezinnen terecht.

De feestpakketten van de organisatie worden samengesteld in zorgcentrum Monnikenheide. Voor hun kurkatelier verzamelt men in Herenthout al een tijdje kurken stoppen via de stoppenton in Huis van het Kind en in Lokaal Dienstencentrum Driane. Iedereen kan tijdens de openingsuren gratis zijn kurken hierin komen deponeren.

Kinderarmoede

In de herfstvakantie van vorig jaar brachten de mensen van Feestvarken vzw een bezoek aan de Herenthoutse Kinderclub. Door middel van verhaaltjes en spelletjes werkten de mensen van de vzw met de kinderen rond kinderarmoede. De kinderen in De Kinderclub organiseerden op hun beurt een bakfestijn waardoor ze met de verkoop van hun zelfgemaakte koekjes 302,5 euro konden overhandigen aan de vzw.