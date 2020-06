Ook headliner Wolfmother komt naar Clamotte Rock 2021 Jurgen Geyselings

05 juni 2020

14u51 0 Herenthout De meeste bands van het afgelaste Clamotte Rock 2020 hadden al toegezegd om in 2021 naar Herenthout af te zakken. Nu mag het festival ook headliner Wolfmother aan de affiche toevoegen.

Wolfmother zal zonder twijfel de festivaltent in Herenthout op zijn kop zetten met hun hits zoals ‘Woman’ en ‘Joker & the Thief’. “Ze hebben even tijd nodig gehad om hun nieuwe tournee samen te stellen”, laat de organisatie van Clamotte Rock weten. “Die puzzel is niet altijd even evident. Maar we kunnen het bevestigen: Wolfmother komt volgend jaar naar Clamotte Rock!”

Onder meer Bart Peeters, Wharhola, Dr Lektroluv, Glints, Rhea en vele anderen zullen in het Hemelvaartweekend van 2021 te bewonderen zijn op Clamotte Rock. “Het loont dus zeker om je ticket van 2020 bij te houden", gaat het verder. “De verkoop is even op pauze gezet, totdat de afhandeling van 2020 achter de rug is, zo kunnen we bekijken hoeveel tickets er nog beschikbaar zullen zijn voor 2021. Voor vragen in verband met je tickets, stuur je een mail naar info@clamotterock.be.”