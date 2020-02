Ook de oudste stoet van ‘t land is niet tegen een storm als Ellen bestand. Peer Stoet voorziet alternatief in GOC Ter Voncke Jurgen Geyselings

23 februari 2020

11u04 14 Herenthout Ook Peer Stoet in Herenthout last de carnavalstoet af omwille van het stormweer dat over het land raast. Het is de tweede keer in twee jaar tijd dat het Stoetersdorp met een afgelasting te maken krijgt. Als alternatief krijgen de stoeters de kans om in GOC Ter Voncke deze namiddag hun act op te voeren.

Exact 350 dagen is het geleden dat men in Herenthout voor de eerste keer in een vijftigtal jaren de carnavalstoet niet kon laten doorgaan. Peer Stoet heeft ieder jaar twee optochten, op de eerste en de tweede zondag van de krokusvakantie. Vorig jaar was het de tweede stoetzondag die in het water viel, ditmaal zal de optocht niet plaatsvinden op de eerste zondag.

Twee keer op twee jaar tijd de carnavalstoet niet kunnen laten uitrijden, dat doet me veel hartzeer! Stijn Raeymaekers

In navolging van carnavalstoeten over gans Vlaanderen werd ook in Herenthout beslist om de stoet af te gelasten omwille van het gure stormweer dat lelijk huishoudt in Vlaanderen. “Na overleg met de hulpdiensten en de organisatie is op advies van de brandweer beslist om de carnavalstoet van vandaag af te gelasten. De ganse dag zal de wind flink te keer gaan met windstoten die tot boven de tachtig kilometer per uur gaan”, weet een aangeslagen burgemeester Stijn Raeymaekers. “Een tweede keer in amper twee jaar tijd de stoet niet kunnen laten uitrijden, dat doet me als burgemeester echt veel hartpijn! Maar de veiligheid van de carnavalisten en de toeschouwers komt op de eerst plaats.”

Alternatief GOC Ter Voncke

Carnavalsvereniging Peer Stoet voorziet voor alle stoeters en toeschouwers een alternatief in GOC Ter Voncke. “Vanaf twee uur deze namiddag zijn alle stoeters en toeschouwers welkom in de grote zaal van GOC Ter Voncke om er samen een leuke stoetnamiddag van te maken”, weet Toon Gijbels, bestuurslid bij Peer Stoet. “Alle groepen krijgen er de kans om hun act op te voeren en we maken er op deze manier toch nog een groots feest voor de stoeters van!”

Tweede stoetzondag

In Herenthout wordt wel eens her en der gevloekt vandaag omwille van de afgelasting. Echter heeft men in het Stoetersdorp nog een troef achter de hand. Het is de tweede optocht waar men vanaf vandaag alle pijlen op richt, de tweede stoetzondag staat volgende week 1 maart op het programma. Hopelijk stopt voor de carnavalisten na vandaag het stormseizoen dat al drie weekends over Vlaanderen passeert. Maandagavond viert men bij Peer Stoet het grote Verkleed Bal in GOC Ter Voncke en de Herenthoutse cafés en op dinsdagnamiddag kunnen de kleinsten terecht op het kindercarnavalbal in Zaal Lux en GOC Ter Voncke. Alaaf, alaaf, alaaf!