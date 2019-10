Onthaasten bij de kinderyogadocente? Het kan!

“Ik probeer de kinderen voor te bereiden op onze prestatiegerichte maatschappij en ze zo optimaal te laten functioneren” Jurgen Geyselings

08 oktober 2019

16u52 0 Herenthout De Herenthoutse kleuterjuf Lynn Tas baat sinds de zomer van 2018 haar eigen coaching, yoga en massagepraktrijk voor kinderen en baby’s uit. Lynn merkte in haar klas dat kleuters meer en meer opgroeien in een gejaagde leefwereld. Een wereld vol stress en spanningen. Op zoek naar een oplossing voor deze kinderen schoolde de kleuterjuf zich om tot kindercoach, yogadocente en babymasseuse en opende in Herenthout haar eigen praktijk ‘De Parel’.

Lynn Tas (33) ontdekte tijdens haar ervaring als kleuterjuf dat kinderen vaak opgroeien in een wereld vol stress en afleidingen. Ondertussen schoolde ze zich om tot kindercoach, yogadocente en babymasseuse en opende ze haar praktijk ‘De Parel’ in Herenthout. Ze coacht er kinderen en geeft yogalessen aan baby’s op een speelse en leuke manier. “Jongeren en zelfs kinderen raken steeds meer uitgeblust. Onze maatschappij is erg prestatiegericht in deze tijden. Hoge verwachtingen, stress en faalangst zorgen voor depressies, angststoornissen en burn-outs”, weet Lynn. “Gelukkig zijn er initiatieven als Rode Neuzendag die aandacht geven aan het mentale welzijn. Met De Parel wil ik kinderen begeleiden en hen sterker maken om binnen onze maatschappij optimaal te kunnen functioneren.”

Steeds vaker ontdek ik in de kleuterklas hoe kinderen op jonge leeftijd moeilijkheden ondervinden in hun drukke leefwereld Lynn Tas

Er wordt steeds meer druk op de kinderen gelegd, zowel thuis al tijdens hobby’s, waardoor kinderen nog moeilijk rustmomenten in de hectische omgeving rondom zichzelf kunnen vinden. Na haar studies tot kleuterjuf, ging Lynn op zoek naar een mogelijke oplossing om deze kinderen een handje toe te steken. “Als kleuterjuf heb ik veel ervaring in werken met kinderen. Steeds vaker merk ik hoe kinderen al van op jonge leeftijd moeilijkheden ondervinden in onze drukke en prestatiegerichte maatschappij. Hierdoor lopen ze vaak vast. Door hen reeds van bij een jonge leeftijd te begeleiden, wil ik hen hier op voorbereiden”, besluit de Herenthoutse.