Nooit meer te laat in winkel dankzij lockersysteem: bouwspecialist laat klant 24 uur op 24 bestellingen afhalen Jurgen Geyselings

26 augustus 2019

18u10 0 Herenthout Bij Van den Broeck - Prolians, specialist voor bouw- en interieurbenodigdheden; is het voortaan mogelijk om zeven dagen op zeven en de klok rond bestellingen af te halen. Met de distriSPOT, een intelligent lockersysteem dat te vinden is aan hun winkels van Herenthout en Malle, kunnen klanten op ieder moment van de dag of nacht hun bestellingen afhalen.

Bestellingen plaatsen en niet tijdig in de winkel geraken. Menig druk bezette werkmens kwam hiermee al eens in aanraking. Bij Van den Broeck - Prolians hebben ze nu de oplossing gevonden met de distriSPOT, een intelligent lockersysteem. Een klant geeft via de normale weg zijn bestelling door en geeft aan dat hij dit graag via de distriSPOT wenst te ontvangen. Wanneer de bestelling klaar ligt, ontvangt hij een SMS of mail met het lockernummer en de code. Wanneer het hem past kan hij zijn bestelling aan de lockers die aan de winkels staan gaan afhalen.

“We kregen geregeld de vraag van onze klanten om voor of na onze openingsuren nog iets te kunnen oppikken”, vertelt shopverantwoordelijke Kris Meyers. “Zo konden ze goed voorbereid aan hun volgende werkdag beginnen. Met het inzetten van de distriSPOT spelen we hier perfect op in.”

Van den Broeck - Prolians is gehuisvest ten midden van het industriegebied tussen Herentals en Herenthout aan het op- en afrittencomplex van de E313-snelweg. Het bedrijf werd reeds 239 jaar geleden opgericht en is gespecialiseerd in interieur en bouwbenodigdheden. Naast de vestiging in Herenthout heeft men nog een tweede vestiging in Malle. De distriSPOT is vanaf nu beschikbaar op beide locaties van Van den Broeck – Prolians.