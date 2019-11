Nog voor het concert van De Mens in Zaal Lux zullen de Britten van Stereo MC’s de muziektempel betreden Jurgen Geyselings

20 november 2019

Vorige week kwamen de concertorganisatoren van MinC op de proppen met het optreden van De Mens in Zaal Lux op vrijdag 20 maart van volgend jaar. Vandaag doen ze er bij MinC nog een schepje bovenop en presenteren ze hun tweede concert in het voorjaar van volgend jaar. Op zondag 9 februari, een dikke maand voor De Mens langskomt, programmeren ze de wereldberoemde Britten van de Stereo MC's .

Zaal Lux, de concertorganisatoren van MinC en Clamotte Rock. De Herenthoutse muziekliefhebbers komen dezer dagen meer dan ooit aan hun trekken. Eerder op de dag kwam het festival Clamotte Rock al met het nieuws dat ze de Australiërs van Wolfmother naar hun podium laten afzakken. Een uurtje later is het MinC vzw dat met een nieuwe naam naar buiten komt voor hun reeks concerten in Zaal Lux op de Markt van het Stoetersdorp. Of spreken we ondertussen van ‘Het Mekka van de Kempense Muziekwereld’?

“In het collectieve geheugen gegraveerd zijn de Stereo MC’s ongetwijfeld één van dé Britse bands die mee het geluid van de jaren 90 bepaalden”, staat te lezen op de Facebookpagina van Zaal Lux Herenthout. “Met hun gewaagde mix van groove, rock, hiphop en breakbeat en met monsterhits zoals Connected en Step it Up onder de arm, bestegen ze wereldwijd de podia van de allergrootste festivals. Dat de stomende live sets steeds weer een extreem hoog party niveau hebben kan u op zondag 9 februari zelf komen ontdekken ... want ze komen naar De Lux.” MinC heeft het hier dus over Stereo MC’s.

Tickets

Tickets voor het concert van Stereo MC’s zijn onmiddellijk beschikbaar via www.luxherenthout.be/tickets. Ook voor het concert van komende zaterdag van Steffen Morisson zijn er nog voldoende tickets beschikbaar. Wie erbij wil zijn tijdens het optreden van Frank Vander linden zal zich moeten reppen. “Voor het concert van De Mens zijn ondertussen 75% van de tickets de deur uit, en dat op amper een week tijd”, weet Joeri van Elst van MinC.