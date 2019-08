Nog 24 uur feesten, drinken en eten: Herenthoutse braderij gaat z’n laatste dag in Jurgen Geyselings

26 augustus 2019

12u16 7 Herenthout Sinds vrijdag heerst er in de dorpsstraten van Herenthout een gezellige drukte. Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Herenthoutse Middenstandvereniging er de braderij en handelsfoor. Dankzij het mooie weer, de gezellige terrasjes, de vele acties die winkels op poten zetten en de verschillende optredens in de vele horecazaken in het Herenthoutse dorpcentrum was het gezellig vertoeven in het stoetersdorp de voorbije dagen. De Herenthoutse braderij zal nog toegankelijk zijn tot dinsdagavond. Het optreden van de koningin van het carnavalslied Jettie Palettie in het Molenhuis op dinsdagavond springt tussen de vele activiteiten in het oog.

Vijf dagen lang wordt er in het Herenthoutse dorpscentrum dezer dagen gewinkeld, gegeten en gefeest. Velen azen op koopjes bij de verschillende handelaars die deelnemen aan de braderij. En terwijl de kleinsten zich amuseren op de kermis die op en rond het marktplein te vinden is, genieten mama en papa van allerlei lekkers op één van de vele terrassen die in het verkeersvrije centrum te vinden zijn gedurende de Herenthoutse Braderij en Handelsfoor. Op deze terrassen en in de bijhorende cafés worden tal van optredens en dansavonden georganiseerd door de uitbaters.

Buiten aan café Het Molenhuis in de Molenstraat wordt op dinsdagavond de braderij afgesloten met een Hollandse avond. Uitbater van Broodjeszaak Bij De Gommer, Gunther Gommers, sloeg samen met Walter Segerink, cafébaas bij het Molenhuis, de handen in elkaar om er een leuke avond van te maken voor jong en oud. “We ontvangen onder andere de neef van André Hazes, Jeroen NL genaamd”, weet Gunther. “Als hoofvogel wisten we Jettie Pallettie te strikken! Naast de leuke muziek heeft mijn compagnon Walter Segerink beloofd dat er een grote hoeveelheid drank ingeslagen is in zijn bierkelder en dat er gefeest kan worden tot in de vroege uurtjes met DJ Gunther die de Hollandse avond zal afsluiten.”