Nieuwjaarsdrink met herbruikbare bekers Jurgen Geyselings

06 december 2019

16u02 1 Herenthout De gemeente Herenthout organiseert in samenwerking met de verenigingen opnieuw een gezellige nieuwjaarsdrink op het marktplein. Op 5 januari 2020 trakteert het gemeentebestuur de Herenthoutenaren op een glaasje cava of fruitsap.

De nieuwjaarsdrink vindt plaats op zondag 5 januari van 14 uur tot 20 uur. Aan kraampjes die een gezellig marktje vormen en uitgebaat worden door de Herenthoutse verenigingen kan men genieten van allerlei lekkernijen aan democratische prijzen. In de namiddag, van 15 uur tot 17 uur trakteert het lokaal bestuur alle Herenthoutenaren op een glaasje cava of fruitsap, ook voor de kinderen voorziet het bestuur wat lekkers.

Voor de allereerste keer zal het bestuur geen wegwerpglazen meer gebruiken, maar de drankjes schenken in herbruikbare bekers. Vanaf 1 januari is het namelijk verboden om dranken in wegwerpbekers te schenken op alle evenementen, gaande van schoolfeesten tot grote festivals.