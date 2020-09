Nieuwe wegwijzers aan invalswegen voor VOC Neteland Jurgen Geyselings

01 september 2020

09u44 1 Herenthout Aan de verschillende invalswegen van Herenthout zullen binnenkort wegwijzers richting het welbekende VOC Neteland verschijnen. Op deze manier zullen mensen die dieren in nood naar het opvancentrum willen brengen sneller de juiste weg vinden.

VOC Neteland in Herenthout is één van de tien erkende Vlaamse Opvangcentra voor Vogels en Wilde Dieren. Omdat haar werkgebied de ganse provincie Antwerpen en een gedeelte van Vlaams Brabant behelst, zakken mensen van ver buiten de Herenthoutse dorpsgrenzen af om dieren die in nood verkeren, daar te laten verzorgen. Om hen duidelijk de weg te wijzen voorziet het lokale gemeentebestuur nieuwe bewegwijzering, er komen in totaal vijf wegwijzers op Herenthouts grondgebied verdeeld over de invalswegen.

Giften

Door COVID-19 is VOC Neteland al een hele tijd dicht voor het publiek. Alle activiteiten en de jaarlijkse opendeurdag werden geannuleerd. “Onze cafetaria en het terras blijven dicht, net als ons winkeltje. Ook de schooluitstappen gaan uiteraard niet door”, vertelt Celeste Dillen. “Maar de kosten lopen onverminderd door”. VOC Neteland stevent af op een recordjaar van het aantal opgevangen gewonde dieren, daarom zijn giften meer dan welkom. Wie het opvancentrum wil steunen, kan dit vrijblijvend doen via een storting op rekeningnummer BE66 9794 3630 0143. Dit jaar krijgt men bovendien 60% belastingvoordeel in plaats van 45% bij giften vanaf 40 euro.

Pensioen

Oprichtster Mieke De Wit is ondertussen begonnen aan haar laatste maand in het opvangcentrum. Vanaf 1 oktober gaat ze genieten van haar welverdiend pensioen in Frankrijk. Celeste Dillen zal voornamelijk haar taken overnemen bij het Herenthoutse opvancentrum voor dieren.