Nieuwe verkeersmaatregelen in Herenthout: wat verandert er? Jurgen Geyselings

18 oktober 2019

In Herenthout zijn sinds kort een aantal nieuwe verkeersmaatregelen van kracht. Ze kwamen er op vraag van de mobiliteitsraad, die op 19 september voor de eerste keer samenkwam.

Landbouwvoertuigen

Twee jaar geleden werd een tonnagebeperking voor zwaar vervoer ingevoerd in het dorpscentrum van Herenthout, met een uitzondering voor landbouwvoertuigen. Na evaluatie door de mobiliteitsraad heeft deze bij het gemeentebestuur geadviseerd om de uitzondering op te heffen. Dat is intussen ook gebeurd, enkel zwaar verkeer voor laden en lossen is in het centrum nog toegestaan.

Schransstraat

De proefopstelling met de doodlopende Schransstraat blijft op advies van de mobiliteitsraad van kracht tot dat het zwarte kruispunt waar Uilenberg, Itegemse Steenweg en Langstraat samenkomen, heraangelegd is. De blokken die momenteel in de Schransstraat staan zullen worden vervangen door een alternatief.

Fietsstraat

Vanwege de toenemende stroom aan zwakke weggebruikers in het eerste gedeelte van de Kloosterstraat - door de opening van het Huis van het Kind en de school De Luchtballon - wordt dit deel een fietsstraat. Het gaat om het stuk tussen de Jodenstraat en de Zusterstraat.

Sluipweg

Tot slot adviseerde de mobiliteitsraad om in Leysegoor, een verbindingsweg tussen Heikant en Doornstraat, nog enkel landbouwvoertuigen toe te laten. Op deze manier hoopt het bestuur het sluipverkeer langs deze route in te dijken.