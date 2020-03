Nieuwe parkeerregels in het centrum Jurgen Geyselings

03 maart 2020

09u32 3 Herenthout Sinds kort zijn er voor een aantal parkeerplaatsen in het centrum van Herenthout nieuwe regels van kracht. Ook voor de parking achter de pastorij in de Vonckstraat zijn aanpassingen van kracht.

Vanaf eind vorige maand gelden voor een aantal parkeerplaatsen in de Molenstraat en de Zwanenberg en voor de parking achter de pastorij nieuwe parkeerregels. In de Molenstraat zijn de parkeerplaatsen ter hoogte van huisnummers 9 tot en met 13 ingevuld als parkeerzone met parkeerschijf. Ook op de eerste drie parkeerplaatsen in de Zwanenberg, ter hoogte van de voormalige parking van supermarkt Poelmans geldt deze regel. Van maandag tot en met zaterdag mag men hier niet langer dan twee uur parkeren en de parkeerschijf moet duidelijk zichtbaar op het dashboard liggen.

Nog in de Molenstraat ter hoogte van het huisnummer 36, vlakbij jeugdhuis ‘t Verschil, geldt voortaan het principe van kortparkeren. Hier moet je je parkeerschijf leggen en mag je maximum een kwartiertje parkeren. Op de parking achteraan de pastorij in de Vonckstraat mag er voortaan onbeperkt geparkeerd worden.