Nieuwe leefruimte in beveiligde afdeling van woonzorgcentrum Boeyendaalhof in Herenthout geeft een huiselijke sfeer Jurgen Geyselings

24 november 2019

16u11 5 Herenthout In het Herenthoutse woonzorgcentrum Boeyendaalhof aan de Itegemse Steenweg werd het grote publiek op zondagnamiddag uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in de beveiligde afdeling Binnenhof waar sinds kort een nieuwe leefruimte voor de bewoners is geopend.

Woonzorgcentrum Boeyendaalhof in Herenthout heeft met haar nieuwe leefruimte voor de bewoners in de beveiligde afdeling Binnenhof een nieuwe troef in handen. Op zondag werd het publiek uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in de beveiligde afdeling. In kleine groepjes namen de medewerkers van het woonzorgcentrum de geïnteresseerden mee voor een rondleiding door het gebouw. “In deze afdeling zitten 51 bewoners die getroffen zijn door de ziekte dementie”, weet directrice Ingrid Bierinckx. “Sinds kort beschikken we in ons Binnenhof over een nieuwe leefruimte waar we onze mensen de extra luxe kunnen geven om zich in een echte living te laten voelen.”

De bewoners van de beveiligde afdeling brengen na de nachtrust in hun eigen kamer, de ganse dag door in de leefruimte. Tot voor kort was het enkel een eetruimte waar de mensen terecht konden overdag. “Vroeger bracht men hier de dag door in onze eetzaal”, gaat de directrice verder. “Nu kan men zelf kiezen om in die eetzaal te blijven of om plaats te nemen in één van de zetels die in de nieuwe leefruimte staan. Een leuke nieuwigheid om onze bewoners zich helemaal thuis te laten voelen.”

De bezoekers kregen naast de nieuwe leefruimte in het Binnenhof ook de kans om een kijkje te nemen in het gerenoveerde kantoor en de kineruimte.

