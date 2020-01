Nieuwe containervrachtwagen voor technische dienst in Herenthout Jurgen Geyselings

15 januari 2020

11u39 0 Herenthout Woensdagmorgen reed een nieuwe containervrachtwagen de terreinen van de gemeentelijke technische diensten in de Koestraat te Herenthout op. De sleutels ervan werden door enkele werkmannen samen met Burgemeester Stijn Raeymaekers in ontvangst genomen.

Recent kocht het Herenthoutse gemeentebestuur een nieuwe containervrachtwagen aan voor de technische dienst. Op woensdagochtend nam burgemeester Stijn Raeymaekers samen met enkele werkmannen van de technische dienst de sleutel van de vrachtwagen in ontvangst. De aanwinst is voorzien van een containersysteem zodat hij polyvalent kan ingezet worden. Manoeuvreren op slecht terrein en in de winter inzetbaar zijn tijdens het strooiseizoen met strooier en sneeuwschaaf zijn maar enkele van de troeven die het voertuig aankan. Een weegsysteem op het voertuig voorkomt het overladen en veiligheidshaken aan de laadbak maken het veilig zekeren van de lading mogelijk.

Gedurende het ganse jaar zal het nieuwe voertuig ingezet worden bij diverse onderhoudswerken aan wegen, het ophalen van snoeihout, vervoer van diverse materialen en zoals reeds hierboven gemeld bij sneeuw- en ijzelbestrijding. Het gemeentebestuur kocht de vrachtwagen aan bij Noyens Trucks NV in Olen waar ook de oude vrachtwagen met 26 dienstjaren achter de rug werd overgenomen.