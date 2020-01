Nieuwe brandweerwagen feestelijk ingehuldigd Jurgen Geyselings

07 januari 2020

20u27 2 Herenthout In de brandweerkazerne van Herenthout werd op dinsdagavond het nieuwe pronkstuk van de Herenthoutse Brandweerpost op gepaste wijze gehuldigd. In aanwezigheid van het ganse brandweerkorps werd de nieuwe brandweerwagen officieel in dienst gesteld.

Met de huldiging van de multifunctionele autopomp zoals de nieuwe brandweerwagen wordt omschreven heeft het Herenthoutse korps voor het eerst een nieuwe wagen sinds bijna 20 jaar. “Het is deze wagen die als eerste de poort uitrijdt bij onze toekomstige interventies”, vertelt brandweerman Jens Verlinden. “Er is plaats voor zes personen en deze brandweerwagen is van de modernste snufjes voorzien.”

Peter en Meter

De huldiging van de nieuwe brandweerwagen gaat gepaard met het aanstellen van een officiële Peter en Meter die waken over het nieuwe kindje tussen de oudere brandweerwagens in de Herenthoutse kazerne. Brandweerman Peter Cambré is de langst in dienst zijnde pompier in Herenthout, zonder voorheen al een peterschap over een brandweerwagen ontvangen te hebben en mag zich officieel ‘vurige Peter’ van de nieuwe wagen noemen. Als meter voor het nieuwe pronkstuk gaat de eer naar de vrouw van de hoogst in rang zijnde brandweerman. Hanne Lieckens de vrouw van brandweerman Wim Van Herck gaat op deze manier voortaan met de titel van ‘blussende Meter’ door het leven.

Nieuwe kazerne

Uit handen van het gemeentebestuur kreeg het Herenthoutse brandweerkorps, dat een dertigtal brandweerlieden sterk is, een spade toegestoken. Een symbolisch geschenk dat gelinkt wordt aan de eerste spadesteek van de nieuwe brandweerkazerne die in de komende jaren zal verschijnen aan de Itegemse Steenweg in Herenthout.