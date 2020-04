Netelandgemeenten roepen inwoners op om alvast zelf mondmaskers te maken: “Levertermijn baart ons zorgen” Jurgen Geyselings

23 april 2020

09u11 6 Herenthout Samenwerkingsverband Neteland denkt net als veel andere gemeentes na over de aanschaf van mondmaskers. Zolang er geen duidelijkheid is over de exitstrategie, doen de vijf gemeenten beroep op vrijwilligers om zelf mondmaskers te maken.

Herentals, Grobbendonk, Herenthout, Olen en Vorselaar, het samenwerkingsverband Neteland, bekijken de gezamenlijke aankoop van mondmaskers, maar wachten voorlopig de nationale veiligheidsraad van vrijdag af. Het is nog een te groot vraagteken wie nu welk masker zou moeten dragen, welke kwaliteitseisen de maskers moeten hebben of wanneer je maskers moet dragen. “Vooral de levertermijnen baren ons zorgen”, klinkt het. “We hebben ondertussen tientallen aanbiedingen voor mondmaskers ontvangen en bekeken de prijs, de kwaliteit en de levertermijnen.”

Eigen makelij

Omdat de gemeentes niet bij de pakken willen blijven zitten, roepen ze de bevolking op om aan de slag te gaan. “Momenteel beschikken we over 5.000 zelfgemaakte maskers en er liggen er nog 6.000 te wachten om gestikt te worden”, gaat het verder. “We zijn alle vrijwilligers alvast bijzonder dankbaar voor hun gewaardeerde inzet.”

Ondertussen werd nog extra stof besteld door de gemeenten voor 15.000 extra maskers. “Op deze manier kunnen we, zonder afhankelijk te zijn van anderen, zelf de dringendste noden invullen. De sociale diensten en gezondsheidswerkers brengen de meest acute noden momenteel in kaart.”

Pakketjes per tien

Inwoners die zelf aan de slag willen, kunnen hun zelfmaakpakketje opvragen via hun gemeentelijke diensten. In Herenthout kan dit via 014 51 62 06 of sportdienst@herenthout.be. Een medewerker van het lokale bestuur bezorgt het pakket en haalt nadien de mondmaskers op. In het pakketje zit al het materiaal voor tien mondmaskers en een patroon. Was tijdens het naaien je handen zo vaak mogelijk en stop de mondmaskers in een afsluitbare zak. De maskers worden na inlevering vijf dagen in afzondering geplaatst en pas verspreid wanneer ze voor 100 procent veilig zijn.