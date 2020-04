Neteland voorziet mondmaskers voor alle inwoners die er nodig hebben Jurgen Geyselings

27 april 2020

09u17 12 Herenthout Nadat de vijf gemeenten van Neteland eerder een oproep plaatsten richting de bevolking om zelf mondmaskers te maken, hebben ze nu beslist om samen de nodige mondmaskers aan te kopen. Iedere inwoner die er één nodig heeft in de toekomst zal er op deze manier kunnen over beschikken.

Mondmaskers gaan bij de versoepeling van de federale maatregelen een belangrijke rol spelen. De vijf gemeenten van het Neteland onderzochten de voorbije dagen nauwgezet de productiemogelijkheden en verspreiding van de mondmaskers. Om ervoor te zorgen dat er tijdig voldoende mondmaskers zijn, bestelt Neteland de nodige mondmaskers, zodat iedereen die er een nodig heeft, hierover in de toekomst kan beschikken. De bestelling gebeurt zoveel mogelijk bij lokale leveranciers.

Iedereen welkom

Neteland verhoogt ook de productie van mondmaskers via vrijwilligers. Dit gebeurt nu vooral thuis bij de naaisters in hun huiskamer. “De volgende weken worden er in elke gemeente naaiateliers opgezet waar mensen mits respect voor de sociale afstand terechtkunnen”, klinkt het. “Ook als je niet kan naaien, mag je komen helpen. Er zijn voldoende andere taken.”

Door de productie zo te verdelen, wil Neteland er zeker van zijn dat er voor de bevolking tijdig mondmaskers ter beschikking zijn. “De juiste manier van verdeling zal later gecommuniceerd worden”, gaat het verder. “Hiervoor volgen we de richtlijnen van de nationale veiligheidsraad. Het heeft dus momenteel geen zin om al naar de gemeentelijke locaties af te zakken om je mondmaskers voor eigen gebruik op te halen.”

100 procent veilig

Zelfmaakpakketjes zijn nog steeds verkrijgbaar bij de vijf Netelandgemeenten. In het pakketje zit al het benodigde materiaal voor 10 mondmaskers en een patroon. Was tijdens het naaien je handen zo vaak mogelijk en stop de mondmaskers in een afsluitbare zak, bijvoorbeeld diepvrieszakjes. De maskers worden na inlevering vijf dagen in afzondering geplaatst en pas verspreid wanneer ze voor 100 procent veilig zijn. “Mondmaskers verkleinen het risico op besmetting, maar afstand houden en de hygiënische maatregelen volgen zijn in dat opzicht nog altijd veel doeltreffender”, waarschuwt men bij Neteland.