Nepalese familie opent sushirestaurant ‘Doragon’ in centrum van Herenthout Jurgen Geyselings

15 september 2020

20u28 16 Herenthout In het Herenthoutse centrum opent donderdag sushirestaurant ‘Doragon’. De uitbaters met Nepalese roots zwieren omstreeks 15 uur de deuren open.

In de Molenstraat in Herenthout opent het allereerste sushirestaurant ooit in het stoetersdorp. Anjil Subedi (23) gooit samen met zijn vader Pawan Subedi en moeder Samita Subedi de deuren van restaurant ‘Doragon’ open op donderdagnamiddag omstreeks 15 uur. Met de opening van dit restaurant zijn de uitbaters niet aan hun proefstuk toe. Vader Pawan Subedi, woonachtig in het Antwerpse, runt al een tijdje mee ‘Sushi King’ in Duffel waar hij de knepen van het horecaleven leerde kennen.

Ervaren kok

“We zullen vooral inzetten op sushigerechten maar ook andere warme gerechten kregen hun plaats op onze menukaart”, vertelt zoon Anjil. “We focussen op zowel de Japanse als de Amerikaans getinte sushi’s. Op de kaart vindt men onder meer ook nog wokgerechten en Japanse grillades. In onze keuken vonden we het belangrijk om een kok met meer dan tien jaar ervaring in de Oosterse keuken te plaatsen, die we dan ook gevonden hebben.”

Feestzaaltje

Het restaurant is momenteel ingedeeld naar coronanormen en biedt plaats aan een vijftigtal eters, in normale omstandigheden denken de Nepalese uitbaters een tachtigtal stoelen te kunnen plaatsen. “Boven het restaurant bevindt zich nog een leuk zaaltje voor privé-feesten, waardoor het feestgezelschap in alle rust kan genieten van ons lekkere eten”, vertelt vader Pawan. Bij ‘Doragon’ kan men tevens terecht voor afhaalgerechten en zelfs levering aan huis wordt voorzien door de familie Subedi.

Het restaurant opent donderdag uitzonderlijk omstreeks 15 uur de deuren om de allereerste gasten te ontvangen. Vanaf vrijdag zullen de deuren telkens om 17 uur opengaan behalve op maandag wanneer de vaste sluitingsdag ingepland staat. Reservaties en meer info over het nieuwe sushi-restaurant zijn te vinden op www.doragonsushi.be