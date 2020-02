Negen leden Kunstkring Toreke stellen volgende maand hun werken tentoon in het Vleeshuis te Lier Jurgen Geyselings

18 februari 2020

09u13 0 Herenthout Negen leden van Kunstkring Toreke uit Herenthout stellen van 11 maart tot en met 15 maart hun werken tentoon in het Vleeshuis in Lier. De tentoonstelling kreeg als titel ‘Kunst zien en beleven’.

‘Kunst zien en beleven’ is een kunsttentoonstelling die plaatsvindt in het Vleeshuis op de Grote Markt 54 te Lier. Negen leden van de Herenthoutse Kunstkring Toreke tonen er hun werken aan het grote publiek van woensdag 11 maart tot en met zondag 15 maart van dit jaar.

“Op deze tentoonstelling staat zoals steeds de hedendaagse vormgeving centraal”, klinkt het bij de Herenthoutse kunstkring. “Diverse technieken en uitdrukkingsmiddelen zoals tekenen, schilderen, aquarel, juwelen, grafiek en beeldhouwwerk komen uitgebreid aan bod tijdens de tentoonstelling.”

De leden van Kunstkring Toreke Herenthout die deelnemen aan de tentoonstelling in Lier zijn Corry De Schutter, Nicole Gios, Rosa Helsen, Kristien Heylen, Clara Janssens, Joris Peeters, Nine Reypens, Liliana Van Looy en Maria Vervoort. Het Vleeshuis opent de deuren van de tentoonstelling van woensdag tot vrijdag tussen 13 uur en 18 uur en in het weekend telkens van 10 uur ‘s ochtends tot 18 uur ‘s avonds.