Na nieuwe voetpaden ook nieuwe bomen in Liefkenshoek Jurgen Geyselings

06 februari 2020

10u20 1 Herenthout Begin vorig jaar werden alle bomen in de Liefkenshoek in Herenthout gerooid vanwege de schade die ze aanrichtten aan de voetpaden. Vanaf deze week worden er een twintigtal nieuwe bomen en een haag aangeplant in de straat.

In het voorjaar van 2019 werden alle bomen aan de voetpaden in Liefkenshoek in Herenthout verwijderd. De wortels van de bomen duwden de stoepstenen omhoog waardoor het gevaarlijk werd voor voetgangers. Kort nadien werden de voetpaden in de straat volledig heraangelegd.

Vanaf deze week zullen in twee fasen een twintigtal nieuwe bomen worden aangeplant. Het lokale bestuur koos voor de boomsoort 'acer platanoide columnare'. In de tussenstroken tussen de bomen wordt een haag voorzien van het type ligustrum.