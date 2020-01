Na het weekend geen verkeer toegestaan in deel van Kloosterstraat en verkeershinder in de Langstraat Jurgen Geyselings

09 januari 2020

10u41 0

Van maandag 13 januari tot en met vrijdag 17 januari 2020 voert Fluvius werken uit aan het gas- en elektriciteitsnet in de Langstraat. In het belang van de verkeersveiligheid zal tijdens die week alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, in Kloosterstraat in het gedeelte tussen Langstraat en Luttelvelden verboden zijn.

In de Langstraat zal ter hoogte van het kruispunt met de Kloosterstraat, de voorrangsregel van toepassing zijn, afwisselend in de richting van Itegemse Steenweg en in de riching van ’t Punt afhankelijk van de vordering van de werken. Het verkeer in Kloosterstraat in de richting van Langstraat wordt omgeleid via Luttelvelden en Doornboompad. Het verkeer in Langstraat in de richting van Kloosterstraat wordt omgeleid via Zusterstraat en Schoetersstraat.