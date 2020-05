Na de desserts nu ook pizza: tweede foodtruck voor Bart en An Jurgen Geyselings

22 mei 2020

17u52 1 Herenthout Met hun nieuwe foodtruck ‘Il Carello’ zorgen Bart Lodewijckx (42) en An Janssens voortaan voor ovenverse pizza’s in thuisgemeente Herenthout en omstreken. Met ‘Koekenbak’ heeft het koppel al een foodtruck met desserts. “Op feestjes kregen we wel eens de vraag of we ook een hoofdschotel konden maken.”

Pizzabakker van dienst is Bart. “Ik ben een echte pizzafan”, zegt hij. “Onze agenda zat voor maanden vol, maar corona gooide roet in het eten. Daarom staan we vandaag en morgen met 'Il Carrello’ aan de Bouwelse Steenweg in Herenthout en we zullen dat komende weekends nog doen. Zo kunnen de klanten alvast proeven van ons aanbod.”

Kennissen

De pizza’s van Il Carrello kunnen dit weekend alleen besteld worden, aanschuiven kan niet. “In de toekomst zullen we via onze Facebookpagina bekendmaken hoe en wanneer je kan bestellen. Momenteel gaat het enkel om kennissen.”

Het karreke

‘Il Carrello’ is Italiaans ‘het karreke’. “Het klinkt leuk en de truck is ook een omgebouwde kar”, aldus het koppel. “Tijdens één van onze Italiëreizen gingen we op bezoek bij een firma die pizza-ovens maakt en zo zijn we bij ons model terechtgekomen, een echt houtgestookt exemplaar.”

Momenteel staan er op het menu bij Il Carrello een achttal verschillende pizza’s. “Het is volop zoeken naar originele en smaakvolle ideeën om onze kaart uit te breiden.”