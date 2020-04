Na de berenjacht is het in het Paasweekend tijd voor de Paaszoektocht in Herenthout Jurgen Geyselings

10 april 2020

09u36 0 Herenthout Na de berenjacht van de voorbije weken, kunnen de Herenthoutse kinderen de komende dagen op zoek naar tekeningen van paaseieren die overal verspreid worden in het dorp.

De vorige weken konden in gans het land kinderen op berenjacht, tijdens deze wandeltocht door hun eigen gemeente gingen ze op zoek naar beren die her en der door bewoners achter hun ramen geplaatst werden. Nu met het Paasweekend voor de deur komt men in Herenthout met een nieuwe zoektocht. Kinderen kunnen op zoek naar tekeningen van paaseieren verspreid over de Herenthoutse straten. “Van vrijdag tot en met maandag worden er telkens opnieuw een aantal tekeningen opgehangen door de Paasklokken”, laat de gemeente Herenthout weten op hun Facebookpagina.

Kinderen die een tekening vinden tijdens hun ‘Paaswandeling’ mogen deze mee naar huis nemen. Ze kunnen de kleurprent dan thuis mooi inkleuren en ze ten laatste op zondag 19 april afgeven bij de vermelde handelaar in ruil voor een leuk paascadeau. “We willen het voor iedereen plezant maken”, laat men nog weten in Herenthout. “Daarom vragen we onze kinderen om slechts één tekening per kind mee te nemen en de andere tekeningen te laten hangen.”