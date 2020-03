Na amper één dag de deuren van een vernieuwd café moeten sluiten?

In café Ter Voncke weten ze er alles over... Jurgen Geyselings

14 maart 2020

12u28 0 Herenthout Een vernieuwd café openen en het ‘s anderendaags al terug moeten sluiten voor drie weken omwille van de corona-maatregelen. Het overkwam de nieuwe uitbaters van café Ter Voncke in Herenthout.

Begin dit jaar namen kameraden Michel van Hoof (47) en Robert van Beeck (29) café Ter Voncke in het centrum van Herenthout over. Tot en met de carnavalstoet hielden beide heren het café open zoals het café er al jaren uitzag, met de oude stoelen, tafels en toog. “Na de stoet ondergaat het café een facelift”, wisten de uitbaters begin dit jaar te vertellen. “Dan breken we de toog uit die er al meer dan twintig jaar hetzelfde uitziet. Van de hoektoog maken we dan een recht exemplaar. Met nieuw meubilair, andere verlichting en een likje verf kunnen we dan uiteindelijk op 13 maart de klanten ontvangen in een volledig gerenoveerd café Ter Voncke.”

14 uur open

En zo was het ook. Vrijdagochtend, de dertiende maart dus, gingen de deuren van het café om 10 uur ‘s ochtends terug open voor het grote publiek met een vernieuwd interieur. Wat Michel en Robert liever niet hadden gehoord, was dat ze enkel op vrijdag hun vernieuwd etablissement aan het publiek mochten tonen. Omwille van de corona-maatregelen moesten ook zij om klokslag middernacht de deuren terug sluiten, en dit tot en met 3 april. De vernieuwde zaak kende dus een valse nieuwe start en kon na amper veertien uur tooghangen in de vernieuwde versie de gordijnen weer sluiten.

We begrijpen volledig de maatregelen. Hopelijk is het met deze vooropgestelde drie weken dan ook allemaal opgelost, al vrees ik er een beetje voor! Michel Van Hoof

“Van een tegenvaller gesproken”, zegt Michel Van Hoof. “Net nu we onze zaak helemaal opgekuist en vernieuwd hebben starten de corona-maatregelen. Maar laat het duidelijk zijn, Robert en ik begrijpen volledig de situatie zoals ze nu is. Zulke drastische maatregelen worden er alleen genomen als het echt nodig is. Nu maar hopen dat het met deze drie weken allemaal opgelost zal zijn, al vrees ik ervoor.”

Versleten interieur

Dat de voorbije twee en halve maand al super waren voor de cafébaas staat buiten kijf. “Sinds dag één dat we de zaak openhebben is het superleuk”, gaat Michel verder. “De mensen komen steeds weer met de glimlach over de vloer. Velen vonden het zelfs niet nodig dat we de aanpassingen deden, tot ze vrijdag terug binnenkwamen. Toen beseften ze echt wel dat het vorige interieur versleten en van een andere tijd was.”