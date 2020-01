Motoshields moeten motorrijders beschermen tegen ernstige of dodelijke verwondingen bij een ongeluk Jurgen Geyselings

31 januari 2020

13u30 0 Herenthout In Herenthout gaat het gemeentebestuur ‘motoshields’ plaatsen onder de huidige vangrails die al vele jaren aan de gevaarlijke bochten op de Itegemse Steenweg staan.

Deze extra wegafbakeningselementen of zogenoemde ‘motoshields’ zullen geplaatst worden onder de huidige vangrails van de buitenbochten aan de kruispunten met Herlaar vlakbij Itegem en aan Gillekenshaegen nabij het tankstation.

Motoshields hebben als doel te vermijden dat vallende, of uitschuivende motorrijders een groot risico lopen om dodelijk of zwaar gewond te geraken bij een jammerlijk ongeluk. Door het plaatsen van de extra afbakeningselementen onder de huidige vangrail kan een motorrijder niet meer in contact komen met de paaltjes waarmee de huidige vangrail in de grond vastgezet zijn.

De plaatsing van de motoshields op beide punten aan de Itegemse Steenweg is voorzien in april 2020.