Mosselen eten op Chirokermis Jurgen Geyselings

14 juli 2019

11u43 0 Herenthout Dit weekend was het Chirokermis op de terreinen van de Herenthoutse jeugdvereniging. Chirokermis staat voor spelen, feesten, drinken en mosselen eten. Al vele jaren zakken de Herenthoutenaren tijdens de driedaagse van Chirokermis af richting de lokalen aan de Bouwelsesteenweg om te smullen van de lekkere mosselen.

Op vrijdag zat de tent afgeladen vol met kwisploegen die streden om de podiumplaatsen. Zaterdagnamiddag was het spelnamiddag met een grootse competitie Spel Zonder Grenzen. Aansluitend konden de kleinsten zich in de grote tent uitleven op een kinderdiscofuif met de leukste kinderliedjes en feestplaten. In het mosselrestaurant was het alle hens aan dek om alle hongerigen te voorzien van hun portie mosselen met frieten. Zaterdagavond werd afgesloten met een tentfuif.

Ook op zondag kan iedereen nog voor lekkere mosselen terecht op het chiroheem van Herenthout. In de namiddag staat er nog een volleybaltornooi op het programma. De afsluiter van Chirokermis op zondagavond is covergroep Creep, die het beste van zichzelf zal geven op het podium in de feesttent.