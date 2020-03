Mislukte overval op frituur De Nief Met Toon Verheijen Jurgen Geyselings

07 maart 2020

Een onbekende heeft zaterdagavond een overval proberen te plegen op frituur De Nief Met. De man was de frituur binnengewandeld en bedreigde de uitbaatster, maar die liet zich niet zomaar doen. Volgens de politie was er geen sprake van wapenvertoon en is de dader zonder buit vertrokken. Patrouilleploegen van de politiezone Neteland hebben nog nazicht in de buurt gedaan en er werd ook een BIN-bericht gestuurd naar de verschillende buurtinformatienetwerken, maar ook dat leverde voorlopig geen resultaat op.