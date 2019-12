Exclusief voor abonnees Minc vzw blies in maart legendarische Zaal Lux in Herenthout nieuw leven in: “Het beste moet nog komen!” De ‘10 van 19’ in de Kempen Redactie

19 december 2019

15u10 0 Herenthout In december blikken we in In december blikken we in 10 verhalen terug op het jaar 2019 in de Kempen. Muziekliefhebbers konden hun oren en ogen niet geloven in maart, want een droom werd plots werkelijkheid. De concertorganisatoren van MinC kondigden aan dat na bijna 25 jaar stilte er weer concerten kwamen in de legendarische Zaal Lux in Herenthout. ‘Het Memphis van Vlaanderen’ kreeg een tweede leven...

24 jaar, 1 maand en 6 dagen. Zo lang was het geleden dat Zaal Lux in Herenthout nog eens mocht dienst doen als een echte concertzaal. Op zaterdag 23 maart van dit jaar was het dan zover, de muziek kwam thuis. De deuren van Zaal Lux in Herenthout gingen die avond voor de allereerste keer terug open voor een echt rockconcert. In navolging van onder meer U2, The Dire Straits, The Cure en Madness in de jaren tachtig was het nu de beurt aan Red Zebra om het podium onveilig te maken en het publiek te geven waar het recht op had, opnieuw stevige rock-’n-roll in de Lux.

