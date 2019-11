MinC strikt Vlaamse rocklegende De Mens voor optreden in Zaal Lux Jurgen Geyselings

15 november 2019

11u41 14 Herenthout De concertorganisatoren van MinC kondigden op vrijdag 15 november om klokslag elf uur hun allernieuwste optreden aan. Ze slaagden erin om de Vlaamse rocklegendes van ‘De Mens’ te strikken om volgend jaar in het voorjaar het beste van zichzelf te komen geven in Zaal Lux in Herenthout.

Op vrijdag 20 maart van volgend jaar zal Frank Vanderlinden het podium van Zaal Lux in Herenthout bestijgen met zijn muziekmakkers van De Mens. De band bestaat al meer dan vijfentwintig jaar en is energieker dan ooit tevoren. Met nummers als ‘Dit is mijn huis’, ‘Jeroen Brouwers’, ‘En in Gent’, ‘Irene’ en zoveel meer zal hij de Herenthoutse muziektempel zonder twijfel doen daveren op zijn grondvesten. De ticketverkoop start op maandag 18 november vanaf 11 uur op www.luxherenthout.be.