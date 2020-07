Milkbar Vanessa sinds kort gehuisvest in één van de mooiste gebouwen die het Stoetersdorp rijk is:

“Familie-traditie krijgt hier een mooi plekje” Jurgen Geyselings

27 juli 2020

Wie op zoek is naar een lekker ijsje in een prachtig kader moet zeker eens langsgaan bij Milkbar Vanessa aan de Vonckstraat in Herenthout. Sinds een aantal weken serveert Vanessa Spruyt (40) in dit art-decogebouw ijsjes en andere lekkernijen aan de klanten.

Na zeven jaar van ijsjes scheppen achteraan een woning in de Ristenstraat verhuisde Milkbar Vanessa een dikke twee weken geleden naar een opvallend en een prachtig gerenoveerd pand in de Vonckstraat te Herenthout. “We startten in januari met de renovatie van het pand”, vertelt Vanessa Spruyt. “Met een nieuwe toog, glasramen, tal van attributen uit het ‘yscrème-verleden’ van onze familie, enkele leuke bankjes en een binnentuintje vol planten en foto’s van vroeger zijn we best fier op het resultaat.”

Familietraditie

Milkbar Vanessa is het resultaat van een echte crème-glace stamboom. “Mijn overgrootouders reden destijds rond met een hondenkar in Heultje en omstreken om de ijsjes tot bij de mensen te brengen”, vertelt ze. “De volgende generatie ruilde de hondenkar in voor een triporteur waarmee haar grootvader tot in Herenthout en omstreken trapte om de verfrissende lekkernijen aan de man te brengen. Tijdens één van die passages in Herenthout ontdekte hij een huis in de Molenstraat waar hij een crèmerie in onderbracht. Jammer genoeg sloeg eind jaren ‘50 het noodlot toe toen mijn grootvader zaliger tijdens een toer met de triporteur verongelukte bij een treinoverweg.” Het recept van de ijsjes, samengesteld door de overgrootouders, werd goed bewaard en Vanessa besloot een tiental jaar geleden de familietraditie verder te zetten. Zo opende ze dus haar eigen Milkbar in een achterbouw van haar woonst in de Ristenstraat.

Lovende commentaren

“Tijd voor uitbreiding en vernieuwing”, moet ze een tijdje geleden gedacht hebben toen ze samen met haar man Yves Bouwen het nieuwe pand aankocht. En of het een succes is, in haar nieuwe zaak liepen de klanten de deur plat de eerste veertien dagen. “Met de corona-maatregelen dienen we de klanten op veilige afstand te plaatsen, zowel binnen als buiten. Het was gezellig druk de voorbije weken en de lovende commentaren over het interieur en ons aanbod deden enorm veel deugd.”

Omdat het nu drukker is dan voorheen zijn we op zoek naar een enthousiaste kracht om met onze ijskar op pad te gaan naar feestjes en evenementen Vanessa Spruyt

Als kers op de taart, want voor een lekker stukje taart kan je ook terecht bij de Milkbar, verschijnt Vanessa vaak op tal van evenementen of feestjes in de buurt. “Hiervoor maak ik gebruik van mijn oude, roze en sympathieke ijskar”, vertelt ze. “Omdat we het nu drukker zullen hebben met onze Milkbar zullen we in de toekomst minder tijd hebben om zelf langs te rijden op deze feestjes en evenementen. Net daarom zijn we op zoek naar enthousiastelingen die hier met de Milkbar-bus naartoe willen. Uiteraard met een bijhorende vergoeding.” Voor meer info in verband met deze leuke job kan men steeds terecht in het Herenthoutse ijssalon of via de facebookpagina.