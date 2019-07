Milieulessen in Herenthoutse scholen Jurgen Geyselings

03 juli 2019

19u18 0 Herenthout De milieudienst van de intercommunale van de Ontwikkeling van de Kempen (IOK) trekt volgend schooljaar naar de basisscholen in Herenthout.

Het gemeentebestuur van Herenthout sloot voor komend schooljaar een overeenkomst af met IOK ter ondersteuning bij de sensibilisering van scholen. Hierdoor kunnen alle leerlingen van het Herenthoutse basisonderwijs gedurende het schooljaar 2019-2020 gratis genieten van de milieulessen. De kosten van deze lessen worden volledig gedragen door het lokale bestuur van Herenthout.

De aanpak van deze lessen kan in de scholen vele richtingen uit. Men kan zelfs kiezen voor lessen over watergebruik en watervervuiling gecombineerd met een schooluitstap aan Hidrodoe in Herentals. Ook lessen over het duurzaam gebruik van energie en een pakket over het klimaat en de klimaatverandering liggen tot de mogelijkheden voor de Herenthoutse scholen.