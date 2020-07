Middenstandsvereniging is op zoek naar vrijwilligers voor braderij Jurgen Geyselings

14 juli 2020

16u40 0 Herenthout De Herenthoutse Middenstandsvereniging is op zoek naar vrijwilligers om de in- en uitgangen van de traditionele braderij op het einde van augustus te bemannen. Dit is nodig voor de registratie en de telling van de aanwezige bezoekers.

Het tellen en registreren van aanwezigen op de handelsfoor in Herenthout is verplicht omwille van de COVID-19 maatregelen. Het is een simpel taakje waarmee men de plaatselijke middenstand een flink eind kan helpen om de braderij te kunnen laten doorgaan.

De vrijwilligers worden verdeeld in shiften die ze vrij kunnen kiezen. De Herenthoutse braderij vindt plaats van vrijdagavond 21 augustus tot en met dinsdagavond 25 augustus. Per shift, die bestaat uit een drietal uurtjes krijg je een vrijwilligersvergoeding van dertig euro.

Geïnteresseerden voor deze taak kunnen zich voor 25 juli aanmelden via 0479/48.86.06 of ellen@bizjoeke.be.