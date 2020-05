Met selfie op teruggevonden gsm gaat koppel op zoek naar twee onbekende wielrenners: “We willen hen bedanken voor hun eerlijkheid” Jurgen Geyselings

04 mei 2020

17u47 16 Herenthout Veerle Ven en Peter Van den Broeck zijn op zoek naar twee wielrenners die zo vriendelijk waren om de verloren smartphone van Peter af te geven aan het dichtsbijzijnde huis tijdens hun fietstocht. Op zijn toestel vond Peter een selfie van beide mannen.

Peter Van den Broeck en zijn vrouw Veerle Ven uit Herenthout maakten zondagmiddag een wandelingetje in hun thuisdorp. Plots merkten ze dat Peter zijn smartphone kwijtgespeeld was op hun tocht. “Peter wou een foto nemen en toen bleek dat zijn gsm niet meer in de zak van zijn broek zat”, weet zijn vrouw Veerle. “We dachten even dat hij die misschien thuis vergeten was. Helaas, toen we thuiskwamen bleek de smartphone ook daar niet te liggen.”

Achtergelaten

Niet veel later, toen de zoektocht naar het kwijtgespeelde toestel achter de rug was, kreeg Veerle telefoon van Nona Janssens, een vriendin van dochter Melanie. “Nona belde ons op met haar eigen gsm om te melden dat Peter zijn telefoon achtergelaten was bij hun thuis aan de Bouwelsesteenweg”, gaat Veerle verder. “Het waren twee wielrenners die de telefoon bij hen achterlieten, vertelde Nona ons. We hadden dus het geluk bij een ongeluk dat Nona onze dochter en mezelf herkende op de achtergrondfoto van de gsm van mijn man.”

Ik herkende de wielrenners meteen, ze waren ons voorbijgestoken tijdens onze wandeling Veerle Ven

Peter was al lang blij dat hij zijn gsm terug had, tot hij een paar uur later eerder toevallig tussen de foto’s op zijn toestel een selfie zag verschijnen van twee wielrenners. Een foto van de toevallige ontdekkers, die niet beter hadden gevonden dan doodleuk een foto te maken van zichzelf met het door hen gevonden toestel. “Ik herkende ze meteen, ze waren ons voorbijgestoken tijdens onze wandeling”, weet Veerle. “Maar wie ze zijn? Dat weten we niet.”

Nu hoopt het Herenthouts koppel het duo terug te vinden. Iemand die één van beide renners herkent? Of zie je jezelf op de foto? Geef dan een seintje via jurgengeyselings@hotmail.com.