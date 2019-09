Melkveebedrijf uit Herenthout zijn poorten open voor de Dag van de Landbouw

“Het was een zware klus om alles tot in de puntjes in orde te krijgen, maar we mogen fier zijn!” Jurgen Geyselings

12u33 0 Herenthout Op zondag 15 september zetten Jef Van Looy en zijn neef Joris Janssens de poorten van hun melkveebedrijf op de grens van Herenthout en Grobbendonk open voor het grote publiek. Het melkveebedrijf was één van de vele landbouwbedrijven die deelnamen aan de Dag van de Landbouw. We wandelden in de voormiddag het bedrijf binnen en konden vaststellen dat het reeds in de voormiddag over de koppen lopen was bij boeren Jef en Joris.

Jef Van Looy en zijn neef Joris Janssens baten op de grens tussen Herenthout en Grobbendonk een melkveebedrijf uit met honderdtachtig melkkoeien. Het melken gebeurt door wel drie melkrobots, maar dat wil niet zeggen dat de boer geen werk meer heeft. “We zitten dag en nacht met onze dieren in ons hoofd”, vertelt Jef. “De koeien worden dan wel met de melkrobot gemolken, maar zoals iedereen wel weet kan er wel eens iets schorren aan een computergestuurde installatie. Ons bedrijf dus een dagje achterlaten? Dat zit er voor de melkveeboer niet in”, weet Jef Van Looy.

De dag van Jef en Joris begint ‘s ochtends vroeg aan de computer, waar ze de gegevens van de melkrobot analyseren. Aan de hand van die informatie weten ze welke koeien extra zorg en aandacht nodig hebben. Daarna gaan beide boeren de stal in voor hun dagdaglijkse rondgang. De koeien worden gevoederd, de kalfjes krijgen hun melk, de dieren worden verzorgd en de stal wordt volledig gestrooid en schoongemaakt. Elk jaar worden er in het bedrijf meer dan 100 kalfjes geboren. Het staat dus buiten kijf dat beide boeren hun handen vol hebben met hun melkveebedrijf.

Langs de inrit van het bedrijf werd Melktap Hoeve De Kroon geïnstalleerd. Daar kan je de klok rond lekkere koemelk kopen, supervers en recht van de boerderij. “Ondertussen staat onze Melktap al enkele jaren voor ons bedrijf en is het nog steeds een succesvol product.” geeft Joris Janssens mee. “We schatten dat we hier vandaag, met dit stralend zomerweer tussen de twee- en de drieduizend nieuwsgierigen over de vloer zullen krijgen. Het was een zware maand om alles tot in de puntjes in orde te krijgen tegen vandaag, maar we mogen fier zijn op ons evenement dat we hier op poten hebben gezet!”