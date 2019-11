Meer dan vierhonderd rockliefhebbers zakken af naar Zaal Lux voor concert The Godfathers Jurgen Geyselings

03 november 2019

16u43 9 Herenthout Zaterdagavond liep Zaal Lux in Herenthout voor de tweede keer dit jaar vol met muziekliefhebbers uit gans Vlaanderen. Net zoals in maart tijdens het concert van Red Zebra daagden er om en bij de vierhonderd concertgangers op voor het concert van de Britse rockband The Godfathers met in hun voorprogramma de Kempenzonen van Stone Piler.

Met die twee bands op de affiche konden de concertorganisatoren van MinC mikken op een publiek van alle leeftijden. Onder de muziekliefhebbers ook enkele rockers van het eerste uur. “Het is ondertussen al de derde keer dat ik The Godfathers aan het werk zal zien in de Lux”, weet Chris Peeters uit Herenthout. “De vorige twee keren was eind jaren tachtig. Plezant om ze nu terug op dezelfde plaats aan het werk te kunnen zien.”

Chris, in zijn thuisdorp en zelfs ver daarbuiten beter bekend als ‘Krikke Pee’, draagt tijdens het concert van zaterdag dan ook een T-shirt van The Godfathers dat hij in 1989 tijdens het optreden destijds kocht. Bassist bij Stone Piler Yannik Cambré speelde een thuismatch zaterdagavond. “De Lux, da’s toch iets speciaal om op het podium te mogen staan”, vertelt hij. “Het was heftig, ook op de afterparty in café Titanic was het na de optredens nog over de koppen lopen. Het was een topavond voor mij, zowel op het podium als achter de toog van mijn café”. Yannik is na zijn uren als bassist ook nog cafébaas van het Herenthoutse muziekcafé.

“We kunnen niet anders dan tevreden zijn”, weet mede-organisator Joeri Van Elst. “Het is niet simpel om met een klein zaaltje als Zaal Lux te knokken tegen de grotere rocktempels in ons land. Maar aan de voorverkoop van deze editie met The Godfathers konden we al merken dat het lekker vol zou lopen. We verkochten meer tickets in voorverkoop dan vorige keer met Red Zebra toen we een vierhondertal bezoekers over de vloer kregen, nu gingen we daar net ietsje boven.”

Extra concerten

Eind deze maand staat het volgende concert in Zaal Lux op de Markt van Herenthout al op het programma. Op zaterdag 23 november komt Soulzanger Steffen Morrison het beste van zichzelf geven op het podium. “Ons liedje in de Lux is nog lang niet uitgezongen”, weet Van Elst. “Met het concert eind november en minstens twee optredens in het voorjaar van volgend jaar hebben we nog drie leuke avonden in petto voor de muziekliefhebbers. Namen kunnen we nog niet prijsgeven, maar die zullen niet lang op zich laten wachten. Mocht alles meezitten, dan kunnen we zelfs een derde concert organiseren volgend voorjaar.”