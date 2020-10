Meer dan honderd vrijwilligers ruimen zwerfvuil op Jurgen Geyselings

10 oktober 2020

15u31 4 Herenthout In Herenthout stond zaterdagvoormiddag een grootse zwerfvuilactie op het programma. De opkomst was enorm, want 105 vrijwilligers trokken op pad.

Onder het goedkeurend oog van zowel Sofie Poelmans van de milieudienst als schepen van Milieu Willy Torfs (Eenheid) trokken zaterdagochtend meer dan honderd Herenthoutenaren op wandel met grijpertje, fluohesje en handschoenen om het dorp een flinke schoonmaakbeurt te geven. Door de coronaregels vertrokken alle groepjes verspreid over de ochtend, net zoals ze ook een voor een weer binnensijpelden na hun vrijwilligerstaak.

(Lees verder onder foto)

Onder de vele vrijwilligers ook Ella Van Dyck (8), die samen met mama Vanessa haar beste beentje voorzette. “We hebben veel zwerfvuil gevonden langs de straatkanten”, vertelt ze. “We vonden vooral blikjes en sigarettenpeuken. Wel honderden, denk ik. Eigenlijk zou iedereen zijn eigen blikje of sigarettenpeukje mee naar huis moeten nemen en daar in de vuilbak gooien, dat zou alle straten properder houden.” Maar de zwerfvuilophalers vonden ook onvoorspelbare zaken, zo ontdekten Ella en haar groepje zelfs een autowiel. “Met deze actie zorgen we er met zijn allen voor dat Herenthout proper blijft. Het was een leuke ervaring en volgend jaar ben ik weer van de partij”, besluit Ella. Wie dit weekend nog door de Herenthoutse straten rijdt, zal ze ongetwijfeld zien staan: de tientallen afvalzakken, die begin deze week door de gemeentearbeiders zullen opgehaald worden.