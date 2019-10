Meer dan duizend keer ging hij door de ingangspoort:

Jurgen Geyselings

19 oktober 2019

13u24 0 Herenthout Klokvast om acht uur ‘s ochtends, op iedere dag van het weekend of in zijn verlof, staat Glenn Van Orshaegen (31) uit Herenthout met zijn wagen voor de gesloten bareel van de parking bij attractiepark Bobbejaanland in Lichtaart. Glenn is Bobbejaanlandfan nummer één en zakt sinds zijn vijftiende zo goed als iedere vrije dag in zijn leven af richting het pretpark. Na een ruwe telling komen we tot de conclusie dat hij ondertussen al meer dan duizend keer de poort van Bobbejaanland binnenwandelde.

Wanneer we op zaterdagochtend om acht uur bij de gesloten bareel van de parking van Bobbejaanland komen is er van parkeerwachters nog geen sprake. Voor de bareel staat ondertussen één auto met Glenn Van Orshaegen achter het stuur. “Ik wil steevast als eerste op mijn vaste plekje op de parking staan”, weet hij. “Om negen uur gaat de parking open, parkeer ik mijn auto en wandel ik naar de inkom van het park. Tijdens het wachten in de auto geniet ik van de natuur die er zich rondom mij bevindt aan de ingang van de parkeerplaats.” Omstreeks negen uur arriveren dan de parkeerwachters. “Ah Glenn is er alweer”, weet parkeerwachter Kris. “Wanneer onze vriend Glenn niet als eerste aan de bareel staat als we op het toneel verschijnen zijn we toch altijd dat tikkeltje ongerust. Want geen Glenn aan de bareel, dat betekent dat er iets gaande is met hem.”

Beschutte werkplaats

Negen uur gepasseerd, dat betekent voor de Herenthoutenaar wachten aan het inkomhek van Bobbejaanland, als allereerste natuurlijk. Om klokslag tien uur zullen de mensen van het pretpark de poorten opengooien voor het grote publiek. “Het is nu ondertussen half tien en ik ben alweer blij dat ik hier ben”, glundert hij. “Ik zak al van mijn vijftiende zo goed als ieder weekend en elke vrije dag op mijn werk af richting Bobbejaanland. Vroeger met het openbaar vervoer, maar sinds ik een rijbewijs en auto heb, kom ik met de wagen.” Glenn is tewerkgesteld bij de groendienst van de beschutte werkplaats Borgerstein in Sint-Katelijne-Waver, waar hij ondertussen tien jaar aan de slag is. In de zomerperiode heeft hij recht op twee vrije weken, dewelke hij dan ook ten volle besteedt in Bobbejaanland.

Eénmaal de poorten van het park open is het voor Glenn in strakke tred richting Fury, de nieuwste achtbaan die het park rijk is. “Fury staat iedere keer als eerste op mijn planning”, verduidelijkt Glenn. “Ik heb altijd dezelfde volgorde van attracties in het park. Als eerste dus Fury, daarna volgen de Sledge Hammer en de Revolution. Mocht het nu een ganse dag regenen, dan is het niet uitgesloten dat ik om en bij de twintig keer op één dag de binnenattractie Revolution induik.”

Bobbejaanland-icoon

Bij de ingang van de rollercoaster Fury ontmoeten we twee van Glenn’s favoriete pretparkmedewerkers. “Bart en Laura zijn steeds van de partij en ontvangen me iedere dag met de glimlach”, weet Glenn. “Iedere dag van het weekend weer zien we Glenn hier toekomen aan de Fury”, vertelt medewerkster Laura. “Voor ons is Glenn ondertussen dan ook uitgegroeid tot een icoon van Bobbejaanland.” Bij deze woorden verschijnt de glimlach op het gezicht van het Bobbejaanland-icoon. Hij besluit ons pretparkbezoek dan ook met de toepasselijke woorden “Ik kom hier onder de mensen, maak een babbeltje met hen en heb daar deugd van. Ik ben in Bobbejaanland supercontent, meer hoeft dat voor mij niet te zijn in mijn leven!”