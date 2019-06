Medewerkers Huis van het Kind Herenthout starten vanaf maandag in een volledig nieuwe omgeving Jurgen Geyselings

23 juni 2019

14u12 4 Herenthout In Herenthout werd op zondag het nieuwste paradepaardje van de gemeente voorgesteld. Na vele jaren van wachten kunnen de medewerkers van Het Huis van het Kind in Herenthout eindelijk hun intrede nemen in de nieuwe gebouwen aan de Kloosterstraat. Met een officiële toespraak en een open-dag is alvast het startschot van een nieuw avontuur voor de Herenthoutse kinderen gegeven. Vanaf maandag gaan de deuren van Het Huis van het Kind Herenthout open voor de kinderen en hun ouders.

Het Huis van het Kind Herenthout herbergt tal van diensten die de gemeente verleent aan zijn inwoners. Zo zullen onder meer de buitenschoolse kinderopvang, de groepsopvang voor nul tot driejarigen, de SpeelBabbel, de spelotheek, de dienst voor opvoedingsondersteuning en het lokaal loket voor kinderopvang er hun plaatsje krijgen.

De voorbije maanden werd er met man en macht gewerkt om het gebouw tijdig klaar te krijgen. Vrachtwagens reden aan en af, tientallen vakmannen liepen er de deur plat en de werfvergaderingen werden druk bijgewoond door alle betrokken partijen. De drang om te verhuizen werd met de week groter, en deze week was het dan zover. Iedere doos, elk speelgoedje, elke laptop en alle balpennen die in de oude lokalen lagen, kregen eindelijk een plekje toegewezen in het Kind van het Huis aan de Kloosterstraat. Achteraan het gebouw werd werk gemaakt van een leuke tuin. Met terrasjes, veel groen en achteraan een speelberg waar de kinderen naar hartelust kunnen ravotten op mooie dagen.

“Waauw, wie had dit amper vijf maanden geleden durven denken”, begint burgemeester Raeymaekers aan zijn speech. “Dankzij het enthousiasme en de enorme ambitie van alle betrokken partijen staan we hier vandaag in een volledig en tot in de puntjes afgewerkt Huis van het Kind in Herenthout. Laat dit project voor personeel en bestuur een blauwdruk zijn van hoe we binnen onze organisatie verder willen gaan samenwerken. Proficiat aan allen!”